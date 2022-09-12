На довыборах в Обнинское горсобрание победил Артём Ярзуткин

Вечером в воскресенье, 11 сентября, избирательная комиссия Калужской области опубликовала предварительные результаты голосования.

Никаких политических сюрпризов в Обнинске не произошло - как и прогнозировали эксперты и общественность, с большим отрывом победил кандидат от партии «Единая Россия».

Артём Ярзуткин набрал 370 голосов, когда всего в голосовании приняли участие 474 человека. На втором месте оказался Андрей Евстиев, он получил 46 голосов. Наименьшее количество голосов отдали за Александра Шарлая - 4.

В дни голосования, 10 и 11 сентября, жалоб или обращений в избирательные комиссии от участников избирательной кампании не поступало.

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