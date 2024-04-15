В Калужской области пошли грибы

Фотограф Алексей Ребров прислал в редакцию снимки с первой тихой охоты этого года.

- Грибной сезон открыт! - написал он.

В лесах Жуковского района фотограф нашел строчки.

А вы уже выходили на разведку? Если да, то присылайте свои фотографии в комментарии!

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