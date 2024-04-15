В Калужской области пошли грибы
Фотограф Алексей Ребров прислал в редакцию снимки с первой тихой охоты этого года.
- Грибной сезон открыт! - написал он.
В лесах Жуковского района фотограф нашел строчки.
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