В Калужской области при столкновении «Лады Гранты» и «Камаза» пострадали несколько человек
В субботу, 13 апреля, в городе Кондрово Дзержинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в субботу, 13 апреля.
В 21:20 на улице Степана Разина дорогу не поделили «Лада Гранта» и «Камаз».
Судя по нашим данным, пострадали несколько человек.
Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!