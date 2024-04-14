В Калужской области при столкновении «Лады Гранты» и «Камаза» пострадали несколько человек

В субботу, 13 апреля, в городе Кондрово Дзержинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в субботу, 13 апреля.

В 21:20 на улице Степана Разина дорогу не поделили «Лада Гранта» и «Камаз».

Судя по нашим данным, пострадали несколько человек.

Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняются.

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