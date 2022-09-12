В Обнинске водитель сбил 4-летнего мальчика, гуляющего во дворе

Как мы уже писали, в субботу вечером, 10 сентября, в одном из дворов на проспекте Маркса, 79 в Обнинске едва не произошла трагедия. Стали известны подробности случившегося.

55-летний водитель «Рено Логан» ехал по внутридворовой территории как неожиданно из-за припаркованных автомобилей на дорогу выбежал 4-летний мальчик. Мужчина не успел затормозить и сбил ребенка. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области в понедельник, 12 сентября, в момент ДТП мальчик находился без сопровождения родителей.

На место аварии прибыли медики. С травмами малыша госпитализировали в приемное отделение клинической больницы №8.

https://obninsk.kp40.ru/news/obninsk/606/

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