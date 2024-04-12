В Обнинске «Рено» врезался в рейсовый автобус
Авария произошла утром в пятницу, 12 апреля, между остановками «Дворец культуры» и «32 мкр-н».
- Автобус №6 двигался по правой полосе, когда водитель двигавшегося по левой полосе «Рено» решил свернуть направо во двор, - рассказали в муниципальном транспортном предприятии.
Обошлось без пострадавших.
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