В Обнинске «Рено» врезался в рейсовый автобус

Авария произошла утром в пятницу, 12 апреля, между остановками «Дворец культуры» и «32 мкр-н».

- Автобус №6 двигался по правой полосе, когда водитель двигавшегося по левой полосе «Рено» решил свернуть направо во двор, - рассказали в муниципальном транспортном предприятии.

Обошлось без пострадавших.

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