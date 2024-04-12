В Обнинске женщина попала в лапы мошенников и потеряла полмиллиона рублей
Пострадавшую убедили, что ее аккаунт на портале государственных услуг взломали. В УМВД по Калужской области рассказали о подробностях преступления в пятницу, 12 апреля.
Как уточнила женщина, мошенники предложили ей помочь предотвратить взлом личных данных, чтобы уберечь сбережения. Собеседник попросил ее найти в интернете сайт, на котором указан номер некой «горячей линии». Преступники предварительно создали его, чтобы убедить свою жертву в правдивости информации.
Женщина позвонила на несуществующую горячую линию. Там «специалисты» убедили ее, что некие злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы обезопасить деньги, жертве предложили обналичить все средства и перевести их на безопасный счет.
Таким образом женщина перевела мошенникам 500 тысяч рублей.
В данный момент преступников ищут.
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