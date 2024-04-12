В Обнинске трехлетний мальчик выпал из окна

В четверг, 11 апреля, в квартире дома на улице Королева он сам открыл окно ключом, прислонился на москитную сетку и упал со второго этажа.

С травмами ребенка доставили в больницу, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, дома ребенок из многодетной семьи был с 15-летней сестрой.

За четверг это был третий подобный случай в Калужской области. Утром маленькие дети выпали из окон в Калуге и Тарусе.

В Следственном комитете рассказали, что такие случаи часто происходят, когда дошкольников одних оставляют в комнате. Они призывают калужан присматривать за малышами, а также провести беседы с детьми, объяснив опасность высоты.

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