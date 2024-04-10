В Обнинске разрисовавшие автобус подростки будут мыть общественный транспорт
Найти хулиганов помогли камеры наблюдения.
Свой поступок один из мальчиков объяснил тем, что «просто захотелось».
- Родители хулиганов заплатят штраф за совершённое их детьми административное правонарушение, - заявили 10 апреля в администрации Обнинска. - А сами дети до 1 сентября будут мыть автобусы, чтобы лично ощутить и запомнить, как это нелегко.
В городе сейчас работают 183 камеры наблюдения. До конца года власти хотят установить еще 50.
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