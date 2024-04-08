Стали известны подробности о дисквалификации обнинских футболистов

В марте стало известно об отстранении от футбола пятерых игроков обнинского «Кванта». Некоторые подробности об этой истории в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство «РИА Новости».

Со ссылкой на свой источник издание рассказало, что один из отстраненных футболистов за несколько лет сделал в букмекерских конторах ставок на 7 миллионов рублей.

Еще один игрок 10 раз поставил на поражение своей команды.

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