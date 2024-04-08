В Обнинске вместе с машиной пропал 50-летний мужчина

Владислав Шкурин 6 апреля уехал на сером «Фольксвагене Гольф» в неизвестном направлении, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 187 сантиметров. Он был в темно-синих куртке и брюках. С собой – черный рюкзак.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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