В Обнинске автомобиль «Киа» сбил велосипедиста
В субботу днем в Обнинске автомобиль «Киа» сбил велосипедиста, сообщает региональное МЧС.
ДТП произошло около 14 часов 20 минут на пр. Ленина.
В результате происшествия велосипедист получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.
Причины ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняются.
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