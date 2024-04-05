Сбитый в Обнинске мальчик попал в больницу

Авария произошла около 7:50 утра в пятницу, 5 апреля, на улице Курчатова в районе дома №15.

По предварительным данным полиции, восьмилетний ребенок торопился в школу и перебегал дорогу не по переходу. В этот момент его сбил 33-летний водитель «Ниссана».

Школьник с травмами доставлен в больницу.

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