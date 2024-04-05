Вода в Протве продолжает подниматься
Прибавка за последние сутки составила 8 сантиметров, сообщили в администрации Обнинска.
Уровень воды реке достиг 748 сантиметров. Опасным считается показатель в 755 сантиметров.
На плотине ФЭИ вода не сдвинулась за сутки с отметки 650.
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