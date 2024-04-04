Житель Обнинска отхватил питбайк по приятной цене, но так его и не получил
В Обнинске возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Полиция установила, что мошенники опубликовали фальшивое объявление о продаже питбайка в интернете.
Местный житель обратил на него внимание и написал продавцу. Тот даже снизил цену с 42 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Мужчина оплатил покупку с помощью ссылки, которую прислал ему его собеседник. После перевода он выслал мошеннику чек об оплате. Преступник пообещал, что в скором времени ему позвонят из службы доставки.
Однако ему так никто и не перезвонил. Продавец пытался убедить свою жертву, что деньги зависли в системе, но мужчина понял, что говорит с мошенником.
В данный момент преступника ищут.
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