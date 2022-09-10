В Обнинске за неделю поймали 46 нарушителей парковки

В Обнинске комплекс «Паркон» за неделю зафиксировал 46 водителей, которые нарушили правила парковки. В субботу об этом сообщили в администрации города.

Помимо основных маршрутов, по заявкам жителей также патрулировались дворы на следующих улицах: Пирогова, Мигунова, Ленина, Бондаренко, Заводская, Любого, Цветкова, Гурьянова, Победы, Аксёнова, Энгельса, Маркса, Гагарина, Королёва, Курчатова, Мира, Ляшенко, Калужская, Осипенко, Менделеева, Лесная и Пяткинский проезд.

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