В Обнинске начались дополнительные выборы депутата Горсобрания

Утром в субботу, 10 сентября, в Обнинске стартовали дополнительные выборы депутата Горсобрания по одномандатному избирательному округу № 4.

Избирательный участок будет работать в школе №11 на улице Комарова, 10 в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

В администрации наукограда опубликовали границы участка: улицы Гурьянова с № 21 по № 25 (нечетная сторона); Комарова; Ленина с № 118 по № 124 (четная сторона); Маркса с № 12 по № 28, кроме № 20.

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