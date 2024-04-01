При пожаре в Калужской области погиб мужчина

Ранее мы сообщали о пожаре в Малоярославецком районе. В субботу, около 10 часов вечера в селе Недельное на улице Молодежной загорелся двухквартирный жилой дом.

По нашей информации, при возгорании погиб 51-летний мужчина.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание.

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