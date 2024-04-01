Уровень воды в Протве увеличился на 55 сантиметров за сутки
В администрации Обнинска сообщили об увеличении уровня воды в Протве.
По данным гидропоста в Спас-Загорье за сутки вода поднялась на 55 сантиметров. Сейчас ее уровень составляет 657 сантиметров.
Уровень воды в районе плотины ФЭИ увеличился на 50 сантиметров. На нижнем уровне – 580 сантиметров, на верхнем 600 сантиметров.
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