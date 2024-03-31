В воскресенье, 31 марта, из-за подъема уровня воды в реке Протве, в Обнинске затопило 23 дачных участка. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС.

Судя по данным спасателей, в затопленных домах постоянно никто не проживает. В СНТ «Нептун» вода настигла 9 дач, а в СНТ «Электромонтажник» - 14.

Позже количество затопленных участков приблизилось к 40.

- Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают. Проведение эвакуационных мероприятий не требуется, - уточнили спасатели, - Проезд транспорта не затруднен.

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