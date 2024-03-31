В Калужской области шесть человек пострадали в ДТП

В воскресенье, 31 марта, около 12 часов дня в Жуковском районе произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На 92 километре автодороги Москва-Малоярославец-Рославль 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Сузуки» ехал со стороны Москвы в сторону Рославля. Поворачивая налево, он не уступил дорогу «Нисану», за рулем которого был 20-летний парень.

После столкновения «Сузуки» отбросило на «Нисан», который стоял на нерегулируемом перекрестке. За рулем «Нисана» был 44-летний мужчина.

В аварии пострадали все три водителя, 61-летняя пассажирка «Сузуки» и две 20-летние девушки, которые были в «Нисане».

Всех пострадавших госпитализировали.

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