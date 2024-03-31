В Калужской области при пожаре пострадал человек

В субботу, 30 марта, около 10 часов вечера в Малоярославецком районе загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Судя по нашим данным, в жилом доме было две квартиры. Пострадал один человек.

Обстоятельства происшествии и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

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