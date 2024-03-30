В Обнинске установят 50 новых камер видеонаблюдения

Наукоград вышел в лидеры по внедрению системы «Безопасный город» в Калужской области.

В Обнинске сегодня установлено 183 камеры видеонаблюдения, некоторые из них способны распознавать лица и госномера автомобилей, сообщила в пятницу, 29 марта, глава администрации города.

В нынешнем году количество видеокамер увеличится до 233. Они охватят большую территорию наукограда.

- Очень важно, чтобы жители города чувствовали себя защищёнными, а записи с камер помогали правоохранительным органам оперативно реагировать на нарушения порядка, - написала на своей странице в соцсети мэр Обнинска Татьяна Леонова.

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