В одном из баров Калужской области мужчина ударил незнакомца головой в лицо

В Малоярославецком районе задержали 28-летнего дебошира. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По версии силовиков, в одном из местных клубов поругались двое мужчин. Они периодически оскорбляли друг друга.

Пострадавший уже собирался уехать домой и вызвал такси. Когда он вышел на улицу, фигурант последовал за ним и ударил головой в лицо. Его оппонент упал на землю. Люди подняли мужчину и посадили в такси. После этого он обратился в больницу.

Расследование продолжается.

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