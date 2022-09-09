Пощадили только бабушек: власти Обнинска разогнали нелегальных торгашей на привокзальной площади

На этой неделе в редакцию нашего портала уже не в первый раз обращались жители Обнинска с жалобами на уличную торговлю на привокзальной площади. В особенности их возмутили продавцы бюстгальтеров, которые буквально заполонили всю площадку перед входом в подземку.

Помимо отсутствия элементарной эстетики, граждане пожаловались и на то, что из-за засилья торгашей здесь бывает трудно протиснуться к мосту или подземному переходу – слишком уж стало тесно и беспорядочно.

В связи с этим в пятницу, 9 сентября, глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, представители АТК, начальник управления потребительского рынка Анна ЕРЕМИНА и полиция наведались на вокзал, чтобы зафиксировать нарушения. Мы, узнав о рейде, не упустили случая упасть проверяющим на хвост.

Увы, но в этот день тех самых продавщиц с бюстгальтерами на месте не оказалось. В основном здесь сидели бабушки с соленьями, рассадой и овощами с собственных грядок. И да, пенсионерки тоже оказались злостными нарушителями, так как для их деятельности власти определили другое место – чуть подальше, рядом с бывшим зданием автовокзала. Там они могут торговать совершенно законно и бесплатно. Но, как заявили пенсионерки, им там не нравится, и они туда не пойдут: пыльно, шумно, близко к дороге. И вообще, они здесь привыкли!

- Вот вы молодая и не помните, а когда-то прямо у ж/д вокзала стояли цивилизованные торговые ряды и тут можно было спокойно продавать, - обратилась ко мне бабулечка, торгующая помидорами и сушёными фруктами. – Вот пусть власти нам их вернут, и мы будем легально тут стоять. К нам привыкли покупатели, мы никому не мешаем. Дайте хоть лишнюю копейку заработать. У меня пенсия 11 тысяч, и та вся уходит на коммуналку, да лекарства…

Бабушки хоть и нарушают порядок, но кошмарить бедных старушек никто из мэрии не стал. Как-то, знаете ли, было слегка неловко. К тому же, сколько их не прогоняй – они все равно возвращаются сюда на следующий же день.

Анна Еремина практически каждую старушку здесь знает лично, потому что не в первый раз проводит разъяснительные беседы и просит пенсионерок переместиться на законную площадку для торговли, но все без толку.

И если бабушкам с дарами из своих огородов еще можно простить стихийную торговлю, то вот другим их соседям такое точно спускать нельзя. Ведь под шумок, рядом с ними обосновались самые настоящие бизнесмены.

Один такой товарищ, торгующий чесноком, укропом, и магазинными приправами в упаковке, завидев делегацию из мэрии, спешно засобирался, закинул в тележку то, что успел, и убежал, забыв на столике петрушку с орешками.

Другая женщина, торгующая пуховыми платками, увидев людей в деловых костюмах и с погонами, тоже быстренько начала сворачиваться, но не успела.

- На каком основании вы здесь торгуете? – поинтересовалась Татьяна Леонова.

- На обыкновенном, - ответила женщина. – Зачем мне разрешение, у меня свой товар – сама вяжу, вот пряжа.

- Это считается незаконной торговлей, - объяснили продавщице девушки-полицейские.

- Ну так все торгуют, - указала рукой на соседок женщина и продолжила упаковывать платки. – Пенсия не позволяет ничего не делать, я всего 9 тысяч получаю…

Да, в такой момент, по правде говоря, ни чиновникам, ни полицейским не позавидуешь – ну вот как наказывать человека, который пытается просто выжить? Но ведь и других жителей Обнинска, которым не нравится «Шанхай» и бардак на вокзале, тоже можно понять. Все-таки даже уличная торговля должна быть цивилизованной. К тому же власти предоставили бесплатную площадку для торговли буквально в нескольких метрах от этой – специально, чтобы расчистить территорию вокзала и сделать лицо города более симпатичным.

А пока полиция разбиралась с хэндмейд-платками, Анна Еремина заприметила у самого входа в подземный переход еще одну даму, торгующую искусственными цветами.

Именно благодаря ее товару вход в обнинскую подземку выглядит как вход в склеп, украшенный пестрыми пластиковыми гвоздиками. Женщина очень извинилась за свою деятельность, но у нее, оказывается, есть веская причина вести незаконный бизнес – болеет ребенок. Учитывая, что Анна Валерьевна видит данную дамочку в хорошем настроении здесь уже не в первый раз, эта слезливая история выглядит не слишком правдоподобной.

И что самое интересное, на просьбу предъявить документы, женщина заявила, что их у нее с собой нет. Как это удобно, правда? Нет паспорта – нельзя установить личность! Просто быстренько сворачиваешься и уходишь. А завтра приходишь вновь и спокойно торгуешь до тех пор, пока не нагрянет очередная проверка. И этим лайфхаком с отсуствием паспортов тут пользуются практически все!

По итогу – тех, кто торгует без документов, разогнали. Бабушек с помидорами на этот раз пожалели, но настоятельно рекомендовали все-таки продавать свою продукцию на специализированной площадке.

Но, что-то нам подсказывает, что пенсионерки снова ослушаются.

Смотрите видео в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

А как вы, уважаемые читатели, относитесь к стихийной торговле на привокзальной площади? Считаете ли вы, что властям следует жестче относиться к продавцам, или, может, наоборот – будет лучше организовать здесь цивилизованные торговые ряды?

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.