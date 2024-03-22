Пять игроков обнинского «Кванта» отстранили от футбола за ставки
Решение принято комитетом по этике Российского футбольного союза.
Армен Авагян не может заниматься любой связанной с футболом деятельностью в течение 10 лет. Как установили футбольные чиновники, он участвовал в тотализаторе и влиял на ход игр.
Также на 10 лет, пять из которых условные, отстранен Магомед Исаев.
Артем Махота отстранен на один год.
Марату Волкову и Никите Баранову запрещено заниматься профессиональным футболом в течение трех лет, из которых два с половиной года – условные.
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