Пять игроков обнинского «Кванта» отстранили от футбола за ставки

Решение принято комитетом по этике Российского футбольного союза.

Армен Авагян не может заниматься любой связанной с футболом деятельностью в течение 10 лет. Как установили футбольные чиновники, он участвовал в тотализаторе и влиял на ход игр.

Также на 10 лет, пять из которых условные, отстранен Магомед Исаев.

Артем Махота отстранен на один год.

Марату Волкову и Никите Баранову запрещено заниматься профессиональным футболом в течение трех лет, из которых два с половиной года – условные.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.