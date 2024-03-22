Мертвых женщину с ребенком нашли в запертой квартире в Обнинске

Трагедия произошла на улице Курчатова, сообщили 20 марта.

Отец семейства вернулся после недельной командировки и обнаружил тела 34-летней женщины и трехлетнего мальчика, рассказали в Следственном комитете.

По данным следователей, смерть не носит насильственного характера. Сейчас проводятся экспертизы.

Местные жители в соцсетях пишут, что у женщины могли возникнуть проблемы с сердцем, а оставшийся один якобы ребенок умер от голода. Однако официальные причины смертей пока устанавливаются.

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