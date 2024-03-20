В Обнинске суд ждет мужчину, который не сообщил о расчленении двух человек

Он помогал своим знакомым, которые убили пару в январе прошлого года.

По версии следствия, 34-летний обнинец помогал таскать пакеты с частями тела, чтобы выбросить их в колодец. Позже он не стал ничего сообщать в полицию.

По уголовной статье за сокрытие этой информации мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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