В Обнинске суд ждет мужчину, который не сообщил о расчленении двух человек
Он помогал своим знакомым, которые убили пару в январе прошлого года.
По версии следствия, 34-летний обнинец помогал таскать пакеты с частями тела, чтобы выбросить их в колодец. Позже он не стал ничего сообщать в полицию.
По уголовной статье за сокрытие этой информации мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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