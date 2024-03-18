В Калужской области двух закладчиков посадили на 8 лет

В Обнинске огласили приговор парочке наркодилеров. 20-летний мужчина и его 23-летняя приятельница шесть пытались продавать наркотики при помощи закладок. Об этом сообщили в понедельник, 18 марта, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Мужчина и женщина увидели объявление в интернете, повелись на большой заработок и стали участниками преступной группировки. Указания им оглашал некоторый человек, в отношении которого также возбудили уголовное дело.

Как уточняет источник, осенью 2021 года женщина успела положить шесть закладок. Их все нашли полицейские. Еще два свертка преступники реализовать не успели, так как их к тому моменту поймали.

Обнинцам назначили 8 лет лишения свободы. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, мужчина в колонии строгого режима.

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