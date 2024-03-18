Жительница Обнинска прятала машину от приставов с помощью поддельных номеров
Она не хотела отдавать долг в 112 тысяч рублей, сообщили 18 марта в управлении ФССП по Калужской области.
Долгое время «Ниссан Мурано», принадлежащий должнице, не могли арестовать. Потом выяснилось, что женщина сама ездит на этой машине, но на ней установлены другие номера.
В итоги авто все-таки арестовали, жительница наукограда отдала долг, однако теперь ей грозит до года лишения водительского удостоверения за поддельные номера.
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