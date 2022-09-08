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Беспрецедентная наглость: собственник самовольно разрушил часть фасада исторического здания в Обнинске

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.09.2022 17:40 3 727
Беспрецедентная наглость: собственник самовольно разрушил часть фасада исторического здания в Обнинске
В редакцию нашего портала обратились жители Старого города в Обнинске, которые были возмущены тем, что кто-то варварски раскурочил часть жилого дома на Ленина,7. Строение хоть и не является объектом культурного наследия, однако входит в общий ансамбль Старого города в духе сталинского ампира. 
 
- Кто-то проломил оконную раму и сделал себе отдельный выход с крыльцом – бетоном залил ступеньки и снес одну из стен внутри помещения! А вдруг она была несущая?! Неужели мэрия согласовала эти работы? – задаются вопросом жители.
 
По нашей просьбе администрация города в тот же день провела проверку. Как рассказала нам в четверг, 8 сентября, начальник отдела строительства и перепланировок администрации Обнинска Наталья Майер, осмотрев объект, специалисты зафиксировали следующее: в здании произведен демонтаж оконных и дверных блоков, выполнен демонтаж межкомнатной перегородки и залито бетонное основание на месте отмостки. При этом правообладатель помещения (его сейчас устанавливают) в администрацию города не обращался.   
 
 
- Согласно правилам землепользования и застройки, если на территории данного архитектурного ансамбля проводятся какие-либо работы с объектами (перепланировка, изменение фасада), то в обязательном порядке они должны быть согласованы с администрацией, - уточнила Наталья Майер.
 
По ее словам, установка бетонных ступенек на месте окна и снос перегородки вообще тянут на полноценную реконструкцию здания, а это еще более серьезная история. 
 
Пока же мэрия составила внутренний акт и подготовила письмо в ГЖИ, которая уполномочена разбираться в подобных случаях. Также власти заказали выписку на дом, чтобы установить собственника. Ситуацию держат на контроле и продолжают в ней разбираться. Работы по этому адресу приостановлены.
 
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Диана Коршикова
Опубликовано: 08.09.2022 17:40 3 727
Тэги: обнинск общество
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