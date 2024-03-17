В Обнинске с профессиональным праздником поздравили сотрудников ЖКХ
В воскресенье, 17 марта, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова поздравила с профессиональным праздником сотрудников ЖКХ.
- Сотни многоэтажек, дворов, жизненно важных предприятий, тысячи километров коммуникаций, предприятия транспорта, торговли, питания и услуг - всё это круглосуточно обслуживают сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, - подчеркнула глава администрации.
Слова благодарности сказаны всем сотрудникам предприятий, связанных с ЖКХ, чей добросовестный труд и ответственное отношение к делу отмечены жителями города.
- С праздником! Благополучия и мира вам и вашим семьям! - завершила Татьяна Леонова.
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