В Обнинске с профессиональным праздником поздравили сотрудников ЖКХ

В воскресенье, 17 марта, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова поздравила с профессиональным праздником сотрудников ЖКХ.

- Сотни многоэтажек, дворов, жизненно важных предприятий, тысячи километров коммуникаций, предприятия транспорта, торговли, питания и услуг - всё это круглосуточно обслуживают сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, - подчеркнула глава администрации.

Слова благодарности сказаны всем сотрудникам предприятий, связанных с ЖКХ, чей добросовестный труд и ответственное отношение к делу отмечены жителями города.

- С праздником! Благополучия и мира вам и вашим семьям! - завершила Татьяна Леонова.

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