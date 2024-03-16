По итогам первого дня выборов в Обнинске одна из самых низких явок избирателей

Облизбирком подвел итоги первого дня голосования на выборах президента России.

По данным областной избирательной комиссии, в Обнинске в первый день явка избирателей составила 23,49%. Ниже только в Калуге – около 20%.

Активнее всех в первый день показал себя Хвастовичский район. Там в первый день проголосовало 49,3% избирателей. На втором месте Мосальский район. Здесь к урнам на избирательных участках пришло 48,29% избирателей.

В 8.00 открылись все избирательные участки наукограда.

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