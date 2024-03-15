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В Обнинске вынесли приговор врачу, который не заметил смертельных травм у 18-летнего парня

Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 15.03.2024 16:44 0 478

Как мы уже рассказывали, трагический случай произошел в январе 2022 года.

Молодой человек делал сальто на улице и ударился при приземлении животом о металлические перила. Этот момент заснял на видео его друг. Юношу отвезли в приемное отделение КБ №8. 

Врач-хирург осмотрела пациента и установила неверный диагноз. Молодому человеку прописали таблетки и крем, но на следующий день он умер. Как оказалось, у парня были разорваны кишечник и желудок.

На основании представленных доказательств суд переквалифицировал действия подсудимой со статьи «Неоказание помощи больному» на статью «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», так как врач оказала медпомощь пострадавшему, но не в том объеме, который ему требовался.

Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы и запрету в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью. Но позже она была освобождена от наказания.

- В связи с тем, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести и истечением срока давности ее привлечения к уголовной ответственности в январе 2024 года, она была освобождена судом от назначенного ей наказания, - прокомментировали 15 марта в объединенной пресс-службе судов региона.

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Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 15.03.2024 16:44 0 478
Тэги: происшествие
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