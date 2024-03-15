В Боровске из-за прорыва водопровода без воды остались детский сад и баня

В пятницу, 15 марта, районный информационный центр Боровского района сообщил, что на днях произошла авария на водопроводе.

Руководитель местного водоканала Николай Прокуратов рассказал, что прорыв на улице Коммунистической устранили.

Судя по данным источника, в четверг, 14 марта, водопровод снова прорвало. Из-за этого воды нет в детском саду «Яблонька» и в городской бане.

Прокуратов отметил, что его должны устранить сегодня.

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