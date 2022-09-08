Главная Новости Обнинск

Обнинские родители пожаловались на то, что школа заставляет покупать рабочие тетради

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.09.2022 13:40 0 247
Обнинские родители пожаловались на то, что школа заставляет покупать рабочие тетради

Родители из Обнинска на странице губернатора Владислав Шапши пожаловались на то, что в школе №11 их заставляют покупать учебные пособия. 

Как сообщила нам в четверг, 8 сентября, начальник Управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, речь шла о рабочих тетрадях для начальных классов. По ее словам, обнинские школы все учебники приобретают за счет субвенций региона и поэтому никогда не требуют от родителей покупать что-то дополнительно. 

Другой вопрос, что в методический комплект могут входить рабочие тетради, если это предусмотрено образовательной программой. В обнинских школах, согласно их программам, наличие таких тетрадей не обязательно. 

- Но во многих классах родители изъявляют желание, чтобы их дети использовали именно такие тетради и тогда они уже сами с родительским комитетом принимают решение – покупать их или нет, - говорит Волнистова. – Часто сталкиваемся, когда родители всем классом голосуют за подобные покупки, а потом половина из них обращается в прокуратуру с жалобами. Рабочая тетрадь (разлинованная, с картинками и заданиями) – это расходный материал, личная вещь ребенка. Программой наших школ она не предусмотрена, но родители могут ее приобрести по своему желанию. 

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 08.09.2022 13:40 0 247
Тэги: обнинск образование
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru