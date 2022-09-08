Обнинские родители пожаловались на то, что школа заставляет покупать рабочие тетради

Родители из Обнинска на странице губернатора Владислав Шапши пожаловались на то, что в школе №11 их заставляют покупать учебные пособия.

Как сообщила нам в четверг, 8 сентября, начальник Управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, речь шла о рабочих тетрадях для начальных классов. По ее словам, обнинские школы все учебники приобретают за счет субвенций региона и поэтому никогда не требуют от родителей покупать что-то дополнительно.

Другой вопрос, что в методический комплект могут входить рабочие тетради, если это предусмотрено образовательной программой. В обнинских школах, согласно их программам, наличие таких тетрадей не обязательно.

- Но во многих классах родители изъявляют желание, чтобы их дети использовали именно такие тетради и тогда они уже сами с родительским комитетом принимают решение – покупать их или нет, - говорит Волнистова. – Часто сталкиваемся, когда родители всем классом голосуют за подобные покупки, а потом половина из них обращается в прокуратуру с жалобами. Рабочая тетрадь (разлинованная, с картинками и заданиями) – это расходный материал, личная вещь ребенка. Программой наших школ она не предусмотрена, но родители могут ее приобрести по своему желанию.

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