Жительница Калужской области перешла по ссылке и лишилась миллиона

В Дзержинском районе женщина потеряла крупную сумму из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в четверг, 14 марта.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее сим-карту необходимо продлить, иначе она будет заблокирована. Преступник убедил ее сделать это по телефону, а не в офисе, а затем прислал ссылку для скачивания договора.

После перехода по ссылке ее телефон завис. Затем она увидела, что с ее карты списали миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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