Жительница Калужской области перешла по ссылке и лишилась миллиона
В Дзержинском районе женщина потеряла крупную сумму из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в четверг, 14 марта.
Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее сим-карту необходимо продлить, иначе она будет заблокирована. Преступник убедил ее сделать это по телефону, а не в офисе, а затем прислал ссылку для скачивания договора.
После перехода по ссылке ее телефон завис. Затем она увидела, что с ее карты списали миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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