В Калужской области 19-летний парень угнал машину с помощью такси

В Обнинске полицейские поймали молодого угонщика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в среду, 13 марта.

По версии следствия, 19-летний местный житель нашел объявление о продаже машины. Он позвонил владельцу, но тот сообщил, что она уже продана.

Парень не успокоился и решил угнать машину. Завести двигатель не получилось. После этого он вызвал такси и отбуксировал машину в другое место. На следующий день он спрятал авто.

Возбуждено уголовное дело. Машину вернули владельцу.

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