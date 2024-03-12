16 тысяч пачек сигарет изъяли у жителя Обнинска
Табачную продукцию без акцизных марок продавал 54-летний мужчина, сообщили в полиции.
Общая стоимость партии оценивается в 1,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Обнинцу грозит до трех лет лишения свободы.
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