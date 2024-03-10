В Обнинске дети играли и повторяли правила дорожного движения с сотрудниками ГИБДД

В Обнинске сотрудники ГИБДД провели для детей познавательные игры, сообщает региональное УМВД.

В городском парке дети изучали правила дорожного движения во время игр.

Утром выходного дня ребят встречала Тетушка Светофор в компании полиции на патрульном автомобиле.

Дети поучаствовали в играх, эстафетах и конкурсах, отгадывали загадки, закрепляя правила дорожного движения.

Каждый ребенок получил в подарок световозвращающий брелок, который можно носить на рюкзаке.

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