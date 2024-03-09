В Обнинске площадь у гостиницы «Юбилейная» будут чистить две недели

Коммунальные службы Обнинска не в силах оперативно убрать снег и лёд с площади на улице Лейпунского.

- Вся площадь завалена снегом и льдом, жалуются жители наукограда. - Все лавочки и качели во льду и снегу.

Администрация Обнинска придерживается тактике постепенного освобождения города от снега.

- В приоритете центральные дороги и основные подходы к остановкам и пешеходным переходам, - пояснили в обнинской администрации. - Уборку проведут в течение двух недель, по возможности раньше.

А пока до лавочек можно пробраться только через снежные навалы.

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