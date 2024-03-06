В Обнинске вода поднимется на 2-3 метра выше, чем обычно
Из-за большого количества снега паводок может оказаться опасным.
По прогнозам, вода поднимется выше среднемноголетних отметок на 1,5-2 метра. В случае обильных дождей - на 2,5-3 метра.
Спасатели уже начали обходить жителей обнинских СНТ и предупреждать о половодье. Людей просят заранее обезопасить себя и свои вещи. Подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Юбилейная», рассказали в администрации города.
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