В Обнинске вода поднимется на 2-3 метра выше, чем обычно

Из-за большого количества снега паводок может оказаться опасным.

По прогнозам, вода поднимется выше среднемноголетних отметок на 1,5-2 метра. В случае обильных дождей - на 2,5-3 метра.

Спасатели уже начали обходить жителей обнинских СНТ и предупреждать о половодье. Людей просят заранее обезопасить себя и свои вещи. Подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Юбилейная», рассказали в администрации города.

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