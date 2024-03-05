В Обнинске начали монтировать игровой комплекс «Атомы»
Новая детская площадка скоро появится на проспекте Маркса.
- Три «атома» на разной высоте будут связаны друг с другом прочными сетчатыми металлическими переходами, - рассказала 5 марта глава администрации Татьяна Леонова. - Два входа в игровой комплекс оборудованы веревочными канатами для лазания, а с верхнего яруса можно спуститься с горки.
По ее словам, монтаж самого комплекса закончат к концу апреля. После этого будут благоустраивать прилегающую территорию. Открытие площадки намечено на июнь.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!