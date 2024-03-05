В Обнинске начали монтировать игровой комплекс «Атомы»

Новая детская площадка скоро появится на проспекте Маркса.

- Три «атома» на разной высоте будут связаны друг с другом прочными сетчатыми металлическими переходами, - рассказала 5 марта глава администрации Татьяна Леонова. - Два входа в игровой комплекс оборудованы веревочными канатами для лазания, а с верхнего яруса можно спуститься с горки.

По ее словам, монтаж самого комплекса закончат к концу апреля. После этого будут благоустраивать прилегающую территорию. Открытие площадки намечено на июнь.

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