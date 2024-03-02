Название для новой территории у Дома ученых выбирают в Обнинске

Ее активно благоустраивали в прошлом году, но площадка остается без четкого названия.

- Есть предложения назвать эту территорию площадью Мирного атома, Атомной, Наукоградской, в соцсетях вижу и другие варианты, - рассказала 2 марта глава администрации Татьяна Леонова. - Ещё вопрос - это площадь или всё же сквер? Или парк? Какое название вам ближе?

Пишите свои варианты в комментариях.

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