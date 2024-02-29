10 593 иностранца зарегистрировала в своих квартирах жительница Обнинска

Стало известно решение суда по гражданскому делу, сообщили 28 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщине запретили регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, в другой – больше пяти.

Как отметили в суде, с 2009 года она фиктивно прописала у себя 10 593 мигранта.

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