10 593 иностранца зарегистрировала в своих квартирах жительница Обнинска
Стало известно решение суда по гражданскому делу, сообщили 28 февраля в объединенной пресс-службе судов региона.
Женщине запретили регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, в другой – больше пяти.
Как отметили в суде, с 2009 года она фиктивно прописала у себя 10 593 мигранта.
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