Жительница Обнинска перевела мошенникам 2 миллиона рублей

О возбуждении уголовного дела во вторник, 27 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с того, что она получила сообщение якобы от своего начальника, где говорилось, что скоро с ней свяжутся работники банка.

Затем преступники под видом банкиров рассказали, что кто-то пытается украсть у женщины деньги. Ее убедили снять все и перевести на чужой счет. Также туда отправились средства, которые женщина взяла в долг.

Полиция ведет расследование.

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