Массовые проверки мигрантов прошли в Обнинске
Об их результатах в понедельник, 26 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
В отделение доставили 31 человека.
12 иностранцев нелегально проживали в России. Еще у троих не было права работать.
На нарушителей составили административные протоколы.
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