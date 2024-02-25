В Калужской области сгорел автомобиль

В воскресенье, 25 февраля, в городе Белоусово Жуковского района произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Калужской области.

Как стало известно, на улице Гурьянова около четырех утра воспламенился автомобиль. Причины возгорания устанавливаются.

В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия направили инспектора ГПН.

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