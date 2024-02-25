«Форд» перевернулся в Калужской области

В субботу, 24 февраля, в Жуковском районе на Варшавском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.

Около 23:12 «Форд Фокус» перевернулся на проезжей части. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В аварии пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.