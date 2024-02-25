«Форд» перевернулся в Калужской области
В субботу, 24 февраля, в Жуковском районе на Варшавском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.
Около 23:12 «Форд Фокус» перевернулся на проезжей части. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В аварии пострадал один человек.
Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.
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