Обнинская правозащитница помогает приезжим прессовать систему образования. Разбираемся с проблемой детей-мигрантов в школах

Накануне нового учебного года всю страну взбудоражило заявление главы СПЧ Валерия Фадеева о том, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в российские школы.

Это именно то, о чем многие уже давно думали, но не произносили вслух.

Особенно тепло это заявление встретили жители Обнинска, где проблема мигрантов вот уже несколько лет является одной из центральных.

О том, что как обстоят дела с зачислением в школы наукограда детей мигрантов, мы поговорили с начальником управления общего образования администрации города Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ.

К слову, именно ей на днях вновь «прилетело» от небезызвестной правозащитницы Татьяны Котляр, которая в соцсетях обвинила обнинских чиновников в том, что они якобы под выдуманными предлогами не допускают к учебе детишек из стран ближнего зарубежья.

Вот с этого случая и начнем.

Незащищенные?

Главный аргумент Татьяны Котляр в таких спорах – это закон о всеобуче, суть которого заключается в том, что в России в независимости от гражданства, регистрации и других обстоятельств, все дети должны учиться в школе.

- Ко мне обратилась жительница Обнинска. С мая этого года она пытается помочь ее знакомой гражданке Таджикистана, матери двоих детей: мальчика 2012 г.р. и девочки 2014 г.р. устроить их на учебу в 1-й класс школы № 9, - рассказывает правозащитница. - Родители – трудовые мигранты, живут в Обнинске по патентам. С ними двое детей, которые нигде не учатся, так как их в школу просто не принимают.

Как уверяет Котляр, данная гражданка 10 августа обращалась в Управление образования города и получила отказ.

- Там ей сказали, что у нее просрочена регистрация - хотя она не была просрочена - и что ее нужно депортировать за то, что она пытается устроить детей в школу, и что сейчас сотрудники вызовут полицию. Маму откровенно запугивали. Помощи она не получила, - пишет Котляр. - Если детей мигрантов не примут в школы, эти дети никуда не исчезнут. Они вырастут неграмотными и несоциализированными. Я уже встречаю 20-летних парней и девушек, выросших в России и никогда не ходивших в школу, неграмотных.

Как рассказала нам Татьяна Волнистова, сотрудники управления проверили данные мамы и выяснили, что у гражданки Таджикистана регистрация, действительно, была просрочена, о чем ей и сообщили. Та же в ответ начала скандалить и хамить представителю органа власти. Поэтому ей сказали, что если она не прекратит, то вызовут полицию.

- Мы, к сожалению, с подобным поведением встречаемся довольно часто, - признается Татьяна Волнистова. – Татьяна Котляр может заявлять все, что угодно, но мы всегда будем стоять на стороне закона. Есть миграционная линия, которую с февраля выработало правительство Калужской области и мы должны ее придерживаться. Да, конечно, мы оказываем социальную и адаптационную поддержку детям, которые приезжают из-за рубежа и учатся в наших школах, но при этом мы должны жестко соблюдать законы и миграционное законодательство. Поэтому при приеме заявления в управлении образования мы всё проверяем. Я понимаю, что ребенок ни в чем не виноват, но родители не должны нарушать миграционное законодательство.

Учитывая, что многие мигранты на территории Обнинска легализуются при непосредственном участии Татьяны Котляр, хочется у нее спросить: так, может, прежде чем сотнями прописывать мигрантов на своей жилплощади, стоило бы сперва подумать - где и в каких условиях они будут фактически жить, учиться и работать?

У вас-то квартира, понятно, «резиновая», но социальные и образовательные учреждения города – нет. Именно вы в огромном количестве регистрируете у себя иностранцев, но совершенно не заботитесь о том: знают ли они русский язык, способны ли адаптироваться к чужой стране и смогут ли их дети учиться в новых условиях.

Неудивительно, что при такой активной поддержке правозащитницы, некоторые иностранные граждане позволяют себе открывать двери в управлении образования чуть ли не с ноги. По крайне мере, в данном случае это было практически именно так.

Центры обучения

По словам Волнистовой, ежегодно в середине августа они сталкиваются с одной и той же проблемой – поступает огромное количество новых заявлений о приеме в школы.

Дело в том, что запись открывается еще в апреле, а летом все классы уже сформированы и укомплектованы. Однако именно мигранты почему-то ежегодно буквально в последний момент (во второй половине августа и даже уже в сентябре) начинают массовые набеги на управление образования с просьбой определить их ребенка в школу. В этом году с 20 августа поступило порядка 100 таких заявлений!

- Я не знаю, с чем это связано, возможно, дело в логистике и в это время пускают больше рейсов в Россию из Таджикистана, но такая ситуация каждый год, - говорит Татьяна Валерьевна. – Нам приходится в срочном порядке распределять этих детей по школам, искать дополнительные места, это очень сложная работа.

В такой суматохе пойди разбери – знает ли вообще ребенок русский язык и готов ли он к учебе в школе. При условии, что классы в Обнинске переполнены, педагогу будет крайне сложно уделять внимание каждому такому ученику.

Собственно, поэтому Татьяна Волнистова заявила, что она обеими руками за предложение главы СПЧ Валерия Фадеева. А заявил он следующее:

- Мы считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают? Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс. Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать.

Татьяна Волнистова убеждена – создание подобных адаптационных центров - это настоящее спасение для всей сферы образования.

- Ведь это не только изучение языка, это приобщение к культуре, к истории нашей страны, - говорит она. – Считаю, необходимо будет учесть тот момент, чтобы семья тоже изучала русский язык. Потому что детям в школе приходится говорить по-русски, а дома родители говорят на своем языке и в этом случае весь смысл обучения в школе теряется. Это должна быть определенная языковая среда.

Адаптация

Что касается адаптации детей мигрантов, то в Обнинске в этом плане уже реализуется несколько разных проектов. В лицее «Держава», например, есть целый экспериментальный класс, где по специальной программе учатся дети иностранцев. Более того, лицей даже делился своим успешным опытом на федеральном уровне.

В школах №1 и №5 реализуется проект «Одинаково разные». Скоро он стартует и в 9-й школе. В рамках него с детьми занимаются внеурочной детальностью, привлекают родителей в выходные дни, вместе с детьми они занимаются проектной деятельностью и вовлекаются в изучение русского языка и культуры.

Но, как считает Волнистова, специализированный адаптационный центр был бы куда эффективнее.

- Мы бы смогли направлять детей в такие центры и уже там специалисты оценивали бы уровень их готовности: идти ли им в школу, или надо еще подучить русский язык, а если все же идти, то в какой класс, - говорит Татьяна Валерьевна. - Они бы оценивали и их психологическую готовность - это тоже очень серьезный вопрос.

Но, по мнению Волнистовой, организовать такие центры на базе школ практически нереально. Нужна отдельная структура.

- Дело в том, что у школ должна быть организована полноценная внеурочная деятельность, то есть вся вторая половина дня у них тоже занята, - объясняет нюансы глава управления образования. - Госполитика направлена на то, чтобы организовать воспитательный процесс, и мы сейчас активно включаемся в российское движение детей и молодежи. Поэтому школы будут работать на полную мощность в течение всего дня. После уроков там функционируют кружки, секции, допобразование. У нас на базе школ №№16, 10 и 9 работают музыкальные школы, все помещения забиты до отказа. Поэтому открывать адаптационные центры при школах будет проблематично – это должна быть отдельная структура.

В качестве подходящего примера Волнистова привела одну из частных школ города, где педагоги работают с детьми мигрантов по специальной адаптационной программе. Но, это как вы понимаете платная услуга и далеко не все иностранцы ее потянут. А вот если подобный центр будет государственным, то, соответственно, он бы субсидировался из федерального бюджета.

- Если бы такие центры начали создавать, то это была бы огромная помощь всей системе образования, мы только за, - подытожила Волнистова.

Пока же сотрудникам ее управления приходится самостоятельно заниматься всеми этими вопросами и балансировать между разъярёнными и подогретыми горе-правозащитниками мамами-иностранками, которые в последний момент требуют пристроить их детей в школы на основании всеобуча, и законодательством, которое обязывает их проверять родителей на соблюдение миграционных требований.

Уважаемые читатели, а что вы думаете о предложенном решении этой проблемы? Какие пути ее решения существуют на ваш взгляд? Пишите в комментариях

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