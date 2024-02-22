896 сотрудников обнинской больницы добились перерасчета зарплаты

Им задолжали более 2,5 миллиона рублей, сообщили 22 февраля в прокуратуре Калужской области.

В сентябре прошлого года правительство России распорядилось повысить оклады медикам, однако в наукограде руководство КБ №8 этого не сделало.

Перерасчет произведен с 1 октября.

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